Strada del Mingardo, domani l'operazione di brillamento del costone pericolante

È stata programmata per il 14 marzo l'operazione di brillamento del costone roccioso sulla Sp 562 a Marina di Camerota. L'intervento rientra nel piano di risanamento idrogeologico del costone roccioso del Mingardo.

L'ordinanza

La strada interessata è stata chiusa a seguito di una frana. Dopo l'intervento sarà possibile riaprirla riducendo al minimo i disagi dei residenti e degli automobilisti che quotidianamente la percorrono. A tal proposito il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha emesso un'ordinanza che dispone il divieto di uscire all'aperto per i residenti all'interno dell'area perimetrata per il brillamento nonché l'interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nelle aree comprese in un raggio di duemila metri dal punto di brillamento per il periodo temporale compreso tra le ore 8 e le ore 16.30 di martedì 14 marzo sino alla conclusione delle operazioni.