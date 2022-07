Camerota, operazione spiagge pulite: sequestrati ombrelloni abusivi

Blitz della polizia locale di Camerota e dalla Guardia Costiera per liberare gli arenili occupati abusivamente. Durante l'operazione sono stati sequestrati ombrelloni, sdraio, sedie, giocattoli e altri oggetti lasciati incustoditi a pochi passi dal mare.

La task force

Contestualmente è stata lanciata una task force dedicata alle spiagge. Nel mirino, in particolare i venditori abusivi e coloro che occupano gli arenili e le passeggiate del porto turistico. Attenzione particolare nei confronti dei proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni e che portano i propri animali domestici in spiagge negli orari non consentiti.