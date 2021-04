Camerota, rinnovato il parco mezzi della Polizia Municipale

La nuova autovettura della Polizia Municipale, va a completare il parco mezzi dei vigili urbani. La Fiat Panda 4x4 dotata di tutta la strumentazione necessaria per svolgere i servizi sul territorio, si aggiunge alla Dacia Duster. La Panda sarà utilizzata anche per affiancare operazioni di protezione civile e sopralluoghi, perlustrazioni e controlli in zone rurali e sterrate.

“In quattro anni abbiamo ammodernato completamente il parco mezzi del comando dei vigili urbani - sottolinea il sindaco Mario Salvatore Scarpitta -. Sono state rottamate le due vecchie automobili e nel 2018, a giugno, abbiamo acquistato la Dacia Duster. Poi nel 2019 anche i due scooter sono stati sostituiti mentre gli altri due sono stati messi a bando. Qualche giorno fa, il corpo di polizia municipale, è stato dotato di una Fiat Panda”. “L’obiettivo costante dell’amministrazione comunale è anche quello di dotare donne e uomini della Polizia Municipale di attrezzature moderne ed efficienti per consentire loro di svolgere il loro operato per i cittadini e per il territorio di Camerota nel migliore dei modi possibili e in sicurezza” aggiunge Manfredo D’Alessandro, assessore delegato alla Polizia Municipale.Il parco mezzi dei vigili urbani attualmente è al completo, considerando anche le bici elettriche che gli agenti utilizzano d’estate. “C’è ancora da fare - conclude Scarpitta - ma i risultati raggiunti in materia di controllo e salvaguardia del territorio, sono già sufficienti per spingere l’amministrazione e il comando guidato dal sovrintende Giovanni Cammarano, a continuare a percorrere questa strada”.