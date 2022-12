Camerota, 100 mila euro per la realizzazione del museo "Sentinelle del Mare"

Il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha finanziato, per un importo di 100 mila euro, il progetto “Sentinelle del Mare", realizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con la Fondazione Meeting del Mare C. R. E. A..Il progetto è stato fortemente voluto dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, con la collaborazione del dottore Francesco Saturno, delegato al Commercio, e dell’assessore Teresa Esposito, delegata al Turismo e all’Area Marina Protetta.

I dettagli

Questo progetto, concepito come un osservatorio naturalistico ambientale destinato a rendere fruibile a 360 gradi l’immenso patrimonio paesaggistico e biologico dell’area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, punta a valorizzare uno degli edifici storici più belli e importanti del Cilento, che è Palazzo Salerno. Un sito d’interesse culturale di proprietà del Comune, ubicato nel cuore del centro storico del borgo medievale di Camerota capoluogo. Sarà infatti esso la sede dell’installazione progettuale.

Il commento

“Ringraziamo il presidente del Parco Tommaso Pellegrino, che ha creduto fin da subito nell’opera e i progettisti che hanno lavorato alla redazione dell’importante proposta: la dott. Palma Francesca Principe, il dott. Gianluca D’Andrea e per le consulenze tecnico scientifiche il dott. Cristian Rizzuti e la dott. Rosalia Calicchio” precisano in una dichiarazione congiunta Scarpitta, Saturno ed Esposito.