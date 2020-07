Camerota, dissequestrati i parcheggi del "Mingardo" e della "Cala del Cefalo"

Il tribunale di Vallo della Lucania, con il deposito di tre distinte ordinanze, relative ai corrispondenti procedimenti penali, ha accolto favorevolmente le tre istanze di dissequestro presentate nell'interesse del Comune di Camerota e relative ai sequestri che hanno interessato le aree comunali di parcheggio note come: area “del Mingardo” e area “Cala del Cefalo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Municipio

La decisione è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta che, ora, “si attiverà per l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti la messa in sicurezza delle aree e conseguentemente necessari alla eliminazione di ogni potenziale pericolo per la salute pubblica.In particolar modo, verranno adottate tutte le procedure di tutela della incolumità pubblica, che si rendano necessarie per prevenire ogni rischio di frana del costone roccioso sovrastante le aree”.