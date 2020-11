Camerota, sindaco dona stipendio per le palestre delle scuole

E’ da giugno 2017 che Mario Salvatore Scarpitta, sindaco del Comune di Camerota, dona il proprio stipendio a favore della collettività. A volte sotto forma di contributo alle associazioni culturali e sportive del paese, altre volte, invece, attraverso l’acquisto di opere nuove o allestimento di strutture già esistenti. Negli anni precedenti l’indennità del sindaco è servita per realizzare parco giochi, aule informatiche, per acquistare strumenti musicali per gli alunni della scuola di musica, per allestire il circolo anziani e altre azioni simili. L’indennità del primo cittadino, ogni mese, va a finire su un conto dedicato.

La nuova iniziativa

Questa volta il sindaco ha dato mandato ai funzionari dell’ente di impegnare somme da quel conto per acquistare le attrezzature da regalare agli alunni delle scuole di Lentiscosa e Licusati, due frazioni del Comune. Per le palestre di questi due plessi, infatti, sono stati acquistati tavoli da ping pong, palloni da calcio e da pallavolo, nastri per la ritmica, giostre, stuoie, coni, ostacoli, scalette, canestri e altri attrezzi utili allo svolgimento dell’educazione fisica nelle scuole per un importo totale di 4.817 euro.