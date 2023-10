Colpito da scarica elettrica mentre carica lo smartphone sul treno: studente finisce in ospedale

Si è temuto il peggio, nei giorni scorsi, a bordo del treno regionale Napoli-Cosenza, dove uno studente di 23 anni di Camerota, iscritto ad un’università partenopea, è stato colpito da una fortissima scarica elettrica al braccio sinistro mentre cercava di caricare il suo smartphone.

I soccorsi

Le grida del giovane hanno richiamato l’attenzione degli altri passeggeri che lo hanno prontamente soccorso. Immediato l’intervento anche del capotreno e dei sanitari del 118 che hanno preso in cura il 23enne alla stazione di Vallo Scalo. Lì, dopo i primi accertamenti, è stato trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Intanto, le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed accertarne le responsabilità.