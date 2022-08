Va in ospedale per un malore, poi 69enne viene dimesso e muore in auto a Camerota

Dramma a Camerota dove un 69enne è morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania. Il decesso - riporta La Città - è avvenuto in auto, mentre tornava a casa.

Il fatto

Il 69enne, originario della frazione di Lentiscosa ma residente a Milano, lamentava un forte dolore al petto. Per questo, si è recato in ospedale dov’è stato visitato dai medici. Poco meno di un’ora dopo, però, mentre stava rientrando a casa in auto, ha accusato un altro malore, forse un infarto, che purtroppo gli ha tolto la vita. Inutili i tentativi della guardia medica di Camerota di salvarlo. Su quanto accaduto sono stati informati anche i carabinieri.