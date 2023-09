Danneggiate finestra e cancello delle scuole a Camerota: è caccia ai vandali

Un nuovo atto vandalico è stato compiuto nel comune di Camerota. La notte scorsa, ignoti si sono introdotti negli edifici scolastici, infrangendo il vetro di una finestra e danneggiando il cancello d'ingresso. Immediata la reazione del Comune: “Questi atti di vandalismo sono un affronto non solo alla struttura, ma anche all'intera comunità di Camerota. Come già accaduto in passato al teatro Kamaraton, l'amministrazione comunale di Camerota si fa carico dei lavori necessari per riparare e ripristinare tutti i danni subiti. Vogliamo sottolineare il nostro impegno costante nella tutela e nella valorizzazione del nostro patrimonio pubblico, e non permetteremo che atti vandalici mettano in pericolo il nostro patrimonio e il benessere della nostra comunità”.

L'appello alla cittadinanza

Di qui l’appello a tutti i cittadini “di rimanere uniti e vigilanti. Se qualcuno dovesse avere informazioni riguardo a questi atti vandalici o qualsiasi altra attività sospetta, vi preghiamo di contattare immediatamente le autorità locali o la Polizia Municipale.Gli atti vandalici producono solo perdite economiche oltre che morali. I fondi utilizzati per riparare quanto causato dai vandali, potrebbero essere investiti a favore dei nostri paesi.Siamo convinti che la nostra comunità possa superare anche queste difficoltà, e insieme lavoreremo per preservare e valorizzare la bellezza e la storia di Camerota”.