Raid in un cantiere di una scuola a Camerota, denuncia alle forze dell'ordine

Atti vandalici e danni di notevole valore sono stati consumati nella palestra della scuola media di Marina di Camerota. L'episodio è avvenuto nel week end appena trascorso, ad opera di ignoti.

Il fatto

A scoprirlo sono stati degli operai di una ditta incaricata per alcuni lavori. «Quanto accaduto è vergognoso - dichiara il sindaco Mario Salvatore Scarpitta - un atto vile da parte di delinquenti che non dovrebbero proprio avere il piacere di far parte di una comunità tranquilla come quella di Camerota. La ditta ha già formalizzato denuncia presso la locale caserma dei carabinieri. Spero vivamente che i responsabili vengano individuati quanto prima».