Cava, lettera a sindaco e assessore: "I camion e ancor peggio quelli a rimorchio attraversano la città"

Da una indagine svolta da Meridione Nazionale sono più di 350 al giorno gli autotreni che passano per Cava scendendo verso Salerno mentre potrebbero e dovrebbero passare per l’autostrada. A nulla è valsa l’unico intervento predisposto dai Vigili Urbani con la allegra dichiarazione dell’assessore, (noto come “E gira, gira, gira”), rivolto al traffico cavese, secondo il quale il problema è risolto. Chissà dove vive questo mio amico assessore simpaticissimo e allegrone.

Diversa è la strategia e la tattica per debellare definitivamente un problema che assilla Cava e che non si risolve con il pannolino caldo (contravvenzioni una tantum) del dottore Baldi esperto d’altro ma non certo di sicurezza e viabilità. Per tale motivo siamo ben disposti, come sempre, a dare una validissima collaborazione con i nostri esperti del settore sicurezza e viabilità.



avv. Alfonso Senatore

coordinatore regionale di Meridione Nazionale