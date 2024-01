Mare mosso, camion si ribaltano sul traghetto diretto a Salerno

Diversi tir e camion si sono ribaltati a bordo del traghetto Delta Tour partito da Messina alle 2.30 e diretto a Salerno forse a causa del mare agitato o del cattivo ancoraggio dei grossi mezzi sulla motonave. Lo denuncia la presidente della Lega autisti autotrasportatori indipendenti siciliani Tania Andreoli in una nota in cui allega le foto degli automezzi coinvolti.

Le critiche

"La Laais - dice Andreoli - si attiverà da subito per fare chiarezza sul sinistro, probabilmente dovuto da negligenza ed imperizia, nonché dal mancato rizzaggio in presenza di mare a forza 8 ed invita i danneggiati a portare la propria testimonianza sui banchi della politica. In presenza di maltempo già preannunciato, le altre compagnie di navigazione avevano già sospeso la navigazione".