Manomette il dispositivo che registra velocità e ore alla guida: multa salata per un camionista

Multa salata per un 47enne camionista salernitano, pizzicato dalla polizia stradale con il cronotachigrafo (dispositivo che registra tutti i dati del trasporto) manomesso.

La multa

L'uomo, partito da Bologna in direzione Napoli, è stato fermato sull'Autostrada del Sole nei pressi di Firenze. La manomissione del dispositivo, secondo i poliziotti, sarebbe stata messa in atto per sforare i limiti di velocità e quelli delle ore di guida. Il 47enne, attraverso un telecomando, modificava sia il numero delle ore di guida e di riposo, sia la velocità registrata. Per lui una multa 1.732 euro.