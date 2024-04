Bimbo ucciso da pitbull, Cammarota: "Subito un’ordinanza per la museruola obbligatoria per i cani"

Il presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno Antonio Cammarota ha chiesto al sindaco della città di promulgare una ordinanza urgente per imporre a museruola a tutti i cani, o almeno per quelli di razza pericolosa.

La proposta

“Lo impone la cronaca di tutti i giorni e degli ultimi accadimenti, come del bambino ucciso ad Eboli dai Pitbull, ma soprattutto la logica delle cose”, spiega Cammarota, per il quale è inammissibile che “per un malinteso buonismo verso gli animali, i padroni diventino più animali dei cani”. Per Cammarota: “si ha diritto di proteggersi e di avere paura dai cani aggressivi come di tutti gli altri animali senza timore di dover essere additati come nemici di Dio”.