Un 45enne originario del napoletano è stato avvistato mentre passeggiava per le strade del centro di Castellabate completamente nudo. L'uomo è stato fermato dalla Polizia Municipale e successivamente condotto alla Stazione dei Carabinieri locale, diretta dal Comandante Marco Cesa. I sanitari del 118, intervenuti per valutare le condizioni dell'uomo, non hanno riscontrato segni di disagio psichico.

La multa

Identificato dalle forze dell'ordine, il 45enne è stato sanzionato amministrativamente per atti contrari alla pubblica decenza. Dopo essere stato multato, è stato rilasciato ed è rientrato nella sua abitazione.