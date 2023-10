Uno straniero, O.A le sue iniziali, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Campagna. L’uomo, infatti, è stato bloccato dai carabinieri e trovato in possesso di 190 grammi di hashish e di alcune banconote. E così, al termine dell’identificazione e della perquisizione, per lui sono scattate le manette ai polsi.