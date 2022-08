Pioggia e raffiche di vento: pala eolica di 40 metri crolla a Campagna

Il maltempo si abbattuto, anche oggi, a Salerno ma anche in alcuni comuni della zona sud della provincia, come Campagna ed Agropoli. Nel comune di Campagna, in particolare, che ospita 10 pale eoliche di circa 40 metri di altezza, una si è abbattuta cadendo al suolo, fortunatamente non ci sono stati danni ne a persone ne a cose. La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Eboli ha provveduto alla messa in sicurezza del sito, in attesa delle squadre dell’Enel.

I disagi

Contemporaneamente, nel comune di Agropoli, ci sono stati diversi smottamenti, alberi su strade che ostacolavano il transito veicolare, e molti pali Telecom divelti dal vento. Le squadre del comando dei pompieri di Salerno stanno operando per ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità.