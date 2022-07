Bufera sulla "Chiena" di Campagna: "Festa dei gavettoni in piena emergenza siccità"

Il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, scrive al ministro per la Transizione Ecologica Cingolani per avere chiarimenti in merito alla "Chiena" di Campagna, evento partito ufficialmente domenica scorsa. "La siccità - afferma Bonelli - sta causando gravi conseguenze: acqua razionata, agricoltura in crisi, sindaci che chiedono di ridurre i consumi e via dicendo. Ma nel comune di Campagna organizzano la festa dei gavettoni. Ministro Cingolani e presidente De Luca che dite?".

La deviazione del fiume Tenza

Gli organizzatori, nei giorni scorsi, hanno fatto sapere che non vi è "nessuno spreco d'acqua" in quanto viene effettuata una parziale deviazione del fiume Tenza. L'acqua viene fatta scorrere nel centro storico per poi incanalarsi di nuovo nel letto naturale del fiume attraverso un apposito tombino. L'evento si terrà ogni sabato e domenica fino al 17 agosto.