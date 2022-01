Campagna, il Museo Itinerario della Memoria e della Pace diventa sempre più moderno

Con un nuovo finanziamento (il nono in otto anni) il Museo Itinerario della Memoria e della Pace di Campagna ha ricevuto, dalla Regione Campania, i fondi per essere sempre più moderno.

I dettagli

Il Museo, dunque, potrà dotarsi di un impianto audio di filodiffusione ad altissima definizione per il primo piano del Museo; un innovativo sistema di prenotazione online ottimizzato per i dispositivi mobili e integrato sul sito Web del Museo; un sistema di amplificazione vocale con tecnologia Bluetooth ad alta potenza, per le guide che accompagnano i visitatori. “Il Museo di Campagna continua sulla strada della innovazione tecnologica/digitale e di linguaggio di comunicazione, risultando tra i più dinamici del territorio” commenta il sindaco Roberto Monaco.