"Campagna in fiore": fervono i preparativi per la seconda edizione dell'iniziativa

Fervono i preparativi per "Campagna in fiore", l'iniziativa proposta dall'amministrazione comunale di Campagna, insieme alla Claai, finalizzata ad attuare, la seconda edizione della manifestazione che punta alle politiche di riutilizzazione dei beni destinati a diventare rifiuti.

Oltre al riutilizzo dei materiali, quest'anno, "Campagna in fiore" si pone la finalità dell’addobbo delle piazze, dei balconi e delle vetrine dei negozi. Per ognuna di queste tre sezioni saranno previsti dei premi agli autori degli allestimenti. Per definire al meglio l’iniziativa che si intende programmare, saranno coinvolte le realtà socio economiche del territorio che vorranno aderire.