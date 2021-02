Campagna: al via i lavori nell'area antistante il cimitero, Puc digitalizzato

Sono stati avviati i lavori di riqualificazione dell'area antistante il cimitero comunale di Campagna. L'intervento prevede la razionalizzazione della mobilità, parcheggi, aiuole, allargamento sede stradale, ecc.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Roberto Monaco: "Si tratta di un intervento molto importante perché disciplina la viabilità e mette in sicurezza un'area assai frequentata, non soltanto durante le giornate commemorative".

Il Puc digitale

Intanto, il Comune sta digitalizzando il Puc, con relativa georeferenziazione nel sistema di coordinate Etrf2000 come da Direttiva Inspire, per la formazione di layer sovrapponibili. In buona sostanza, il Piano Urbanistico Comunale non sarà più cartaceo. "E questo - sottolinea Monaco - avrà numerosi vantaggi, come, per esempio, una maggiore esattezza, velocità di acquisizione delle informazioni, ecc. In quanto le informazioni saranno direttamente interrogabili in digitale