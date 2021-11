Campagna, proseguono i lavori di ecoefficientamento della pubblica illuminazione

Sono in corso di realizzazione i lavori di ecoefficientamento della pubblica illuminazione in località Quadrivio di Campagna. Dopo essere intervenuta sul tratto della Strada Statale 91 per Eboli, l'amministrazione comunale ha avviato i lavori nel tratto lungo la Strada Provinciale 31 per Campagna. Poi seguiranno i lavori lungo il tratto di Strada Statale 91 per Contursi.

Le altre strade

Nei prossimi mesi, inoltre, saranno avviati i lavori anche lungo la Strada Provinciale 38 per Galdo. In tal modo, e ?? ??????? ?? ????????? ??????? ?? ?????? ???????? ?????????????, ecoefficiente e all'avanguardia tecnologicamente. Il progetto di riqualificazione della Pubblica illuminazione, comunque, sta interessando ????? ?? ?????????? ???????? .