“Io per lei”, la campagna di primavera di Telethon dedicata alle mamme arriva nel Cilento

L’emergenza di questi mesi non ha fermato l’impegno contro le malattie genetiche rare, anzi, ha dimostrato più che mai, che c’è bisogno del contributo di tutti. Per dare risposte concrete a chi convive con una malattia genetica, è tornata la "Campagna di Primavera" promossa da Fondazione Telethon. Voluta fortemente dal Project Manager di "Wonderland Palinuro" Gerri Guerrieri, in collaborazione con la "Pro Loco Palinuro", il gruppo di protezione civile “Area Cilento" e l'associazione "Palinurus". La Campagna di Primavera dedicata alle mamme rare, fa tappa nella splendida Palinuro. Due giorni, 1 e 2 Maggio in piazza Virgilio per "abbracciare" e dare un segnale forte a tutte le mamme che ogni giorno con amore e dedizione si prendono cura dei figli "speciali". “Io per Lei” infatti vuole porre in primo piano il coraggio e l’impegno delle mamme che sostengono la ricerca. “Scegliere il Cuore di Biscotto significa fare un atto di solidarietà verso una mamma che lotta costantemente con tutte le sue forze per dare al proprio figlio un futuro migliore -dice Gerri Guerrieri-. Con soli 12 € puoi sostenere anche tu la ricerca , in più acquistando 2 confezioni al costo di 20 € di Cuore di biscotto Telethon nelle tre varianti con gocce cioccolato con arance di Sicilia e al cioccolato c’è la possibilità di partecipare all’estrazione di una Smart Tv 32 “ offerta dall’azienda Digital Sat Impianti". Il tutto sarà gestito in piena sicurezza osservando con rigore le normative vigenti anti covid. Dona con il cuore, dona per la ricerca, regala un sorriso alle "mamme rare".