Ragazzo accoltellato alla gamba a Campagna: arrestati due minorenni

Prima un breve scontro verbale, poi una coltellata sferrata a una gamba. E' la sera del 28 febbraio scorso quando, a Campagna, un ragazzo viene ferito gravemente all'arto inferiore da qualcuno che non conosce neanche; quel fendente gli provoca la lacerazione di importanti vasi sanguigni e solo il tempestivo intervento dei sanitari del 118 scongiura conseguenze più gravi.

Gli arresti

Oggi, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura per i minorenni di Salerno e delegata ai carabinieri, sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare in istituto penitenziario minorile a carico di due under 18 indagati per tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, la sera che si sono svolti i fatti, la vittima, poco più che maggiorenne, dopo un alterco per motivi che gli inquirenti definiscono tra l'altro "inconsistenti", viene "proditoriamente" accoltellato alla gamba. Importanti una serie di testimonianze e le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza cittadino. Il procuratore per i minorenni di Salerno, Patrizia Imperato, in una nota, sottolinea l' "assoluta gratuità del gesto", rimarcata "dal fatto che indagati e parte offesa non si conoscevano neanche".