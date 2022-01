Ragazzo di 13 anni ferito con petardo, trasferito all'ospedale di Napoli

E’ stato trasferito presso l’ospedale “Santobono” di Napoli il 13enne ferito, nei giorni scorsi, a Campagna con un petardo.

I dettagli

Il giovane aveva riportato danni gravi a tre dita della mano destra, per poi essere affidato ai medici napoletani, con attrezzature all’avanguardia, di limitare i danni e recuperare la funzionalità della mano. Il 13enne avrebbe raccontato agli inquirenti di aver trovato il petardo per strada e di averlo poi toccato. In un primo momento era stato trasportato d’urgenza presso l‘ospedale di Eboli.