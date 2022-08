Campagna, Tari ridotta per le famiglie in difficoltà

Riduzione Tari per le famiglie in difficoltà. È quanto disposto dalla giunta municipale di Campagna, che ha destinato 70mila euro a favore dei nuclei familiari con un reddito inferiore ai 12mila euro. "Nella situazione emergenziale attuale - si legge nella delibera - si rende indispensabile adottare tutte le misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti all'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime".

Le agevolazioni

La riduzione, come detto, è concessa alle utenze domestiche delle famiglie con reddito Isee non superiore ai 12mila euro. L'importo preciso sarà stabilito in base al punteggio relativo al reddito ed alle domande pervenute. Due le modalità attraverso le quali si concretizzerà la riduzione:compensazione d'ufficio, nel caso l'utente non abbia provveduto a versare la Tari 2022; rimborso degli importi, nel caso la famiglia abbia già versato la Tari.