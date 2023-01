In prima linea con il Covid, senza ferie e tutele: la denuncia degli operatori sanitari

Contrattualizzati anni fa, poi con il lavoro interrotto e non più rinnovato. E' la segnalazione che ci arriva da un gruppo di operatori sanitari e amministrativi, "completamente ignorati e dimenticati dalla Regione Campania e dalle aziende sanitarie", scrive una delle protagoniste alla nostra redazione

La denuncia

Il personale, reclutato con bandi di Protezione Civile, aveva lavorato sempre in prima linea, in punti critici. Specie nell'era Covid, con tutti i rischi che ne derivavano. Dopo circa 25 mesi, sono tornati a casa, "inascoltati, mentre in altre regioni continuano il servizio". Ci scrive una delle persone interessate: "Abbiamo lavorato nei Dipartimenti di Prevenzione, nei drive in per i tamponi, nei centri vaccinali, sulle piattaforme. Siamo stati la prima barriera contro il virus (così ci avevano definito) e lo abbiamo fatto nella nostra terra. Abbiamo lavorato con contratti Co.co.co, senza tutele, senza ferie, senza malattia (anche quando ci siamo ammalati di Covid). Siamo stati trattati da dipendenti (a convenienza), con tanto di badge per entrata e uscita, turnazioni, oltre le ore inizialmente previste (senza essere riconosciute). E ora? La Regione non risponde, le Asl fanno orecchie da mercante, facendo credere che è solo una questione regionale, senza spendere una parola per noi. Cosa siamo dopo 25 mesi? Siamo numeri, siamo budget e bilanci. Alla fine siamo pochi di noi a pesare sui bilanci? Mentre si proroga di tutto e di più, mentre si prorogano ex Usca in numeri nettamente superiori a quelli previsti per numero di abitanti, senza che nessuno controlli. Esistono lavoratori di serie A e di serie B? La Campania e i suoi governanti non volevano lasciare nessuno indietro, nessuno fuori ma lo sanno che ci sono gruppi di lavoratori completamente ignorati? Gli eroi? Sì, gli eroi usa e getta, senza risposte e senza futuro!". Il problema fu già denunciato nel 2020 dalle sigle sindacali, tra carenze di personale - situazione anche attuale - e ulteriori problemi, che aggravano ancor di più la situazione della sanità pubblica, oltre che regionale.