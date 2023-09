Restyling allo stadio Arechi: Campo Volpe escluso dai beni all'asta per ospitare i Granata

I suoli del campo Volpe, la cosiddetta “Area Prog 6 – Litoranea orientale”, per la prima volta dopo dieci anni, sono stati esclusi dall’amministrazione comunale di Salerno dall’elenco dell'asta dei beni immobili in vendita.

Come riporta La Città, il bando per quei terreni è “congelato”, per il progetto di trasformazione dell’impianto di via Allende in stadio “temporaneo” per la Salernitana, durante l'intervento di maxi-restyling che interessa per l'appunto lo stadio Arechi.