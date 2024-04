Campolongo, pitbull semina il panico fra i turisti: interviene l'Asl

Un pitbull ha causato momenti di paura a Eboli, lungo la Litoranea, costringendo alcuni turisti a fuggire. Il cane, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe iniziato a ringhiare contro cinque persone sedute ai tavoli esterni di un bar.

L'intervento

I gestori del locale sono intervenuti prontamente, spingendo il cane verso una via laterale e hanno immediatamente contattato la polizia municipale. Personale dell'Asl di Salerno, specializzato nel controllo degli animali, è arrivato sul posto per prendere in custodia il pitbull e trasportarlo in una struttura veterinaria a Capaccio Paestum per ulteriori controlli. Questo episodio segue un altro grave incidente avvenuto di recente nella zona di Campolongo, dove due pitbull hanno tragicamente ucciso un bambino di un anno e mezzo. La comunità locale rimane in allerta elevata a seguito di questi eventi.