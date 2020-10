Anziano investito a Campora: si è costituito il conducente dell'automobile

Si è costituito, nella serata di ieri, il conducente dell’automobile che, ieri mattina, ha investito un anziano di circa 80 anni mentre passeggiava lungo la strada statale che attraversa il centro di Campora.

Le indagini

Si tratta di un uomo, di professione infermiere, che si è recato spontaneamente dai carabinieri di Vallo della Lucania dichiarando - da quanto si apprende - di non essersi reso conto di nulla e di aver ricostruito l’accaduto soltanto quando la notizia dell’incidente è iniziata a circolare in paese. Ora spetterà ai militari dell’Arma, che avrebbero già ascoltato alcune testimonianze, fare luce sulla reale dinamica del sinistro ed accertare la versione dei fatti fornita dell’infermiere. Intanto, l’80enne resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “San Luca” in quanto, a causa dell’impatto, ha riportato diversi traumi alle costole e un grave trauma cranico.