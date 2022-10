Coltivava oltre 300 piante di canapa indiana, a San Severino: nei guai un 40enne

Sono state sequestrate più di trecento piante di canapa indiana in una zona collinare di Mercato San Severino: nell'ambito del monitoraggio dell'Agro, area ritenuta ad alto rischio per la coltivazione e lo stoccaggio di stupefacenti, i baschi verdi della compagnia di Scafati hanno individuato la coltura illecita e individuato il responsabile.

Le piante di cannabis con un peso di circa 15 grammi erano state nascoste in una struttura in ferro, dove sono state trovate appese a dei fili di spago, in avanzata fase di essicazione. Nel corso delle perquisizioni, sono stati scovati anche 5 panetti di hashish di circa 700 grammi ciascuno, nonchè la presenza di 4 fucili da caccia, alcune munizioni e materiale per il confezionamento, ritirati in via cautelativa. Nei guai, dunque, un quarantenne che è stato sottoposto a giudizio per direttissima. La droga avrebbe prodotto guadagni per diverse centinaia di migliaia di euro. I controlli continuano.