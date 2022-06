Cane aggredisce una bambina di sette anni: la padrona non la soccorre e scappa

Una bambina di sette anni è stata aggredita da un cane di taglia media nel parco "Melissa Bassi" di Baronissi. La piccola è stata prontamente soccorsa dalla nonna e dai numerosi presenti, mentre la padrona dell'animale ha pensato bene di darsela a gambe incurante delle condizioni della piccola. La piccola, ferita alla gamba, è stata medicata ed ora è in buone condizioni di salute.Il fatto è avvenuto ieri.

Le parole del sindaco

A denunciarlo l'accaduto il sindaco, Gianfranco Valiante: "Un fatto gravissimo. Nel trambusto generale la proprietaria del cane, responsabile di lasciare il suo animale sciolto e senza museruola, ha pensato bene di darsela a gambe levate. Gravi violazioni di puntuali ordinanze sindacali (gli animali d’affezione nella pubblica via devono essere semite tenuti al guinzaglio e indossare la museruola) e della legge penale (omissione di soccorso)". “Signora - afferma il sindaco rivolgendosi alla proprietaria del cane - faccia uno sforzo, se la sua natura ancora glielo consente e faccia conoscere queste notizie alla famiglia. La inciviltà, che spesso sconfina nella barbarie, è un mostro che combattiamo ogni giorno. Occorre che tutti ci diamo una reciproca mano. La solidarietà a parole non serve in casi come questo . E neppure possiamo invocare videosorveglianza ad ogni metro della città per lavarci forse la coscienza".