Prignano Cilento: Pastore Maremmano prova ad azzannare una bimba, la madre la difende e finisce in ospedale

Tanta paura a Prignano Cilento. Un cane, infatti, ha provato ad azzannare una bambina: a difendere la piccola, sua madre che si è ferita gravemente ad un braccio. Protagonista dell'episodio, Antonella Galzerano, sorella dell’attuale consigliere comunale, nonché assessore della Comunità Montana, Nicola. Per difendere la bambina dal pastore Maremmano, la malcapitata è finita in ospedale per le cure del caso.

