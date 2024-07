Angri, cane senza guinzaglio ferisce una donna con il suo amico di zampa a passeggio

Due drammi sventati in pochi giorni, nel salernitano: per iniziare, due donne, di cui una giovane incinta, sono state aggredite da un cane ad Angri, come fa sapere il comitato Etica, Salute e Vivibilità, presieduto da Agostino Ingenito. Sabato sera, nei pressi della villa comunale, l'animale senza collare, per cause da accertare, avrebbe attaccato il cane domestico al guinzaglio di una 60enne, madre di una 26enne incinta che era in sua compagnia. L'anziana ha riportato varie ferite e contusioni e si è recata presso l'ospedale di Nocera Inferiore, insieme alla figlia, molto provata dalla situazione. Ferito anche il cagnolino di piccola taglia preso di mira: occorre approfondire l'accaduto per scongiurare nuovi episodi simili, con possibili conseguenze peggiori.

L'altro episodio

Mercoledì, sulla spiaggia libera della Zona Industriale di Salerno, in via Salvador Allende, inoltre, una donna è stata attaccata insieme al suo cane, un Jack Russell, da due Rottweiler non al guinzaglio che si trovavano poco distanti dal loro proprietario. Nel tentativo di proteggere il suo cane, la donna è rimasta ferita, riportando contusioni alle gambe, come riporta Salernonotizie. Fortunatamente, il Jack Russell è sopravvissuto all’attacco. La proprietaria ha denunciato l’accaduto ai carabinieri.