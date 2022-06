Cane ferito a colpi di pistola a Cava: scatta la denuncia

Tensione, a Cava de’ Tirreni, dove un cagnolino è stato colpito alle zampe da palline di ferro sparate probabilmente da una pistola scacciacani.

Il fatto

A soccorrerlo è stato il proprietario, allertato dal nipote, che ha subito presentato denuncia contro ignoti. Il meticcio, infatti, non riusciva a stare sulle zampe e piangeva dal dolore. Nel mirino sarebbe finito uno dei vicini di casa (con cui i rapporti non sarebbero buoni) ma, al momento, le indagini da parte dei carabinieri sono in corso. Effettuati, sul posto, i primi rilievi e gli accertamenti del caso.