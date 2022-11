Orrore a Casalbuono: trovato un cane impiccato in stato di decomposizione

Orrore a Casalbuono: un cane impiccato, in stato di decomposizione, è stato trovato in località Acquabianca. Sono stati allertati I carabinieri forestali che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dell'autore del vile gesto.

Gli accertamenti

Il responsabile, dunque, rischia fino a 2 anni di carcere: indaga la Procura, per far luce sull'inquietante episodio.