Cane legato ad una catena, sotto il sole e con rifiuti nella ciotola: denunciato imprenditore

Con il sopraggiungere dell’estate il Nucleo Guardie Zoofile Accademia Kronos Sezione Provinciale di Salerno ha intensificato i controlli in materia di contrasto del randagismo ed in materia di animali d’affezione sul territorio provinciale per dare un riscontro alle tantissime segnalazioni. In quest’ultimo fine settimana i controlli, svolti in collaborazione con le Forze di Polizia, hanno impegnato tre squadre di Guardie Zoofile tra i comuni di Battipaglia, Eboli Oliveto Citra e Senerchia che hanno consentito di identificare e sanzionare numerose persone per violazioni in materia di raccolta funghi ma soprattutto in materia di animali d’affezione.

Le irregolarità

Gli agenti, in diverse circostanze, hanno accertato che alcune persone oltre a raccogliere funghi senza essere muniti dell’apposito tesserino, possedevano cani privi di microchip, ma anche attaccati a catene. A seguito dei primi accertamenti gli agenti zoofili supportati dai militari dell’Arma hanno proceduto a contestare sanzioni per 300 euro (per non aver provveduto ad apporre il microchip) ed 600 euro (per aver detenuto il proprio cane attaccato a catena. Proprio in occasione di uno di questi controlli, i militari e le Guardie Zoofile hanno accertato che un imprenditore agricolo deteneva da tempo un anziano cane attaccato a catena e sotto il sole, in una cuccia realizzata con tavole di legno rivestite di plastica, acqua melmosa ed una ciotola con rifiuti e pane secco, circostanza che a seguito delle alte temperature, che sottoponeva la povera creatura a condizioni insopportabili ed etologicamente incompatibili alla sua natura. L’intervento immediato ha consentito di far predisporre immediatamente un recinto ombreggiato con acqua fresca ed un idoneo ricovero. L’imprenditore, oltre ad essere sanzionato per complessivi 900 euro, è stato denunciato all’ Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamento, ma anche per illecito smaltimento di rifiuti visto che i militari hanno verificato la presenza di rifiuti riconducibili all’attività agricola depositati in modo incontrollato ed incendiati sugli argini di un canale consortile.Nelle prossime settimane proseguiranno i controlli e le verifiche in materia di maltrattamenti ed animali d’affezione.