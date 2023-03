Cane legato sul tetto della scuola: gli animalisti presentano una denuncia penale

L'Associazione Italiana difesa animali ed ambiente ha annunciato di aver presentato una denuncia penale per il reato di maltrattamento di animali in seguito alla vicenda di un cane che sarebbe stato legato sul tetto della scuola Caduti della Valella.

Ecco la nota dell'associazione:

Secondo la ricostruzione che abbiamo appurato, l’animale è stato incatenato e lasciato sulle lamiere del tetto. Tempo fa la scuola avrebbe rimandato la responsabilità al Comune che è proprietario dell’immobile per effettuare un intervento che mettesse in sicurezza il cane. Abbiamo deciso di presentare un esposto alla procura della repubblica per chiedere indagini sul reato di maltrattamento di animali e per verificare se esistono i presupposti per il sequestro del cane in questione".