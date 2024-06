"Do la cocaina al mio cane": fermato straniero a Nocera con un Dogo maltrattato, accertamenti in corso

E' stato salvato a Nocera Superiore un Dogo in pessime condizioni, nelle mani di uno straniero visibilmente ubriaco. Gli animalisti del posto, capitanati da Gianna Senatore, hanno lanciato l'allarme: immediato l'intervento dell'Asl che ha appurato come l'animale, in realtà fosse di proprietà, probabilmente sottratto al padrone proprio dallo straniero che avrebbe anche ammesso ad un passante di far assumere cocaina al povero amico di zampa. Sono in corso accertamenti da parte del servizio pubblico veterinario e della polizia municipale di Nocera per far luce sulla vicenda.