"Ho portato il mio cane a fare una toelettatura, me lo hanno restituito morto": la denuncia della proprietaria di Rocky

"Grazie per tutti i commenti di conforto, soprattutto chi ha avuto il pensiero di recensire in modo negativo il negozio: nonostante i suoi 14 anni, Rocky stava bene. Ovviamente l’avevo messo in conto che prima o poi se ne sarebbe andato, ma mai avrei pensato in questo modo: combatterò per sempre fino a quando non avrà giustizia". Lo ha scritto A.R., proprietaria di Rocky, un cagnolino anziano che, qualche giorno, era stato portato in un negozio per la toilettatura, nella Valle dell'Irno. Secondo il racconto della proprietaria, l'amico di coda sarebbe entrato sulle sue zampette in perfetta salute in quello store, uscendone poi senza vita. I titolari del negozio hanno giustificato la morte del cagnolino con un infarto, ma la proprietaria esclude che si tratti della verità, sostenendo che, per la poca attenzione degli addetti alla toelettatura, il cane sia in realtà morto strozzandosi con la catena con cui l'avevano legato per il lavaggio. La stessa proprietaria, sui social, ha postato i segni del presunto soffocamento del povero cagnolino. Innumerevoli, i commenti di solidarietà per la proprietaria di Rocky, da parte di animalisti e non, con tanto di recensioni negative per lo store specializzato in toelettatura citato da A.R.

La replica

Dal canto suo, il titolare del negozio in questione ha scritto un post di precisazione a mezzo social: "Mi sono assunto sin da subito le mie responsabilità. Dopo l’accaduto, il cagnolino è stato subito portato via. Sono andato sabato sera presso l’abitazione della signora cercando di capire e di stare vicino a queste persone. Ho chiesto di fare un autopsia, ho chiesto i documenti del cane. Sto aspettando. Per quanto possa fare mi sono offerto di fornire tutta l’assistenza possibile, mi hanno detto che non avevano bisogno di nulla e che mi avrebbero fatto sapere. La mattina mi chiamano per fare la cremazione: subito mi sono attivato per farla e a mie spese ed è stata fatta di domenica 13 agosto. Ho chiesto i documenti del cane e il microchip, ma risulta privo di ciò. Ho offerto loro una fornitura di un anno di cibo per animali senza limitazioni per gli altri cani e gatti che hanno. Ho offerto loro un posto di lavoro, non per sdebitarmi o farmi perdonare qualcosa ripeto mi assumo tutte le responsabilità: ho chiuso la toilettatura per capire se ci sono stati errori umani o di attrezzature. La politica di aggressione di minacce di farmi fare la stessa fine del povero cagnolino mi rattrista e mi fa capire come l’essere umano sia in certi casi come una miccia che in un niente innesca dei meccanismi atroci e perversi. Fate tutte le recensioni che volete minacciatemi di morte di fallire. Che il povero cagnolino riposi in pace e la verità regni sempre", ha scritto. La proprietaria di Rocky, tuttavia, nega l'offerta dell'esecuzione dell'autopsia da parte del titolare del negozio, sottolinenando che "14 anni del mio cane non equivalgono a un anno di cibo per animali, non equivalgano a un posto di lavoro. Prima di aprirvi un negozio di animale, testate la vostra sensibilità verso gli animali, perché ne dovete avere tanta di sensibilità, visto che è grazie a loro che siete aperti e andati avanti. Perché se entri in uno stanzino e trovi un cane impiccato, per colpa tua, e i giorni seguenti apri la tua attività come se niente fosse accaduto, fidati: tanto sensibile non lo sei", ha concluso A.R. che promette di non arrendersi fino a quando giustizia non sarà fatta per il suo Rocky.