Sano e salvo il cagnolino che ha rischiato l'annegamento, ma del responsabile ancora nessuna traccia

"Da tanti anni, forse troppi, per lavoro mi occupo di diritti degli animali e contrasto ai maltrattamenti, ma mai mi era capitata una situazione brutta come quella verificatasi ieri". Lo ha detto l'animalista Alfredo Riccio che ieri, sulla spiaggia di Torrione, ha salvato insieme ad altri volontari un cagnolino da un sicuro annegamento per mano di un uomo, ad oggi non ancora rintracciato. "Un tizio, verosimilmente sotto l'effetto di stupefacenti, lanciava ripetutamente un cagnolino in acqua, afferrandolo per le zampe, o per il collare. L'animale era stremato, ferito, e il tizio continuava a metterlo con la testa sott'acqua. - spiega Riccio - Qualcuno gli ha offerto soldi pur di salvarlo, ma nulla. Candidamente asseriva di averlo rubato la sera prima e non era intenzionato a cederlo, continuando imperterrito nel suo macabro spettacolo. Ovviamente insieme a Sara Falletta e Grazia Pierro ho deciso di intervenire, rischiando seriamente di prenderle. Municipale e Carabinieri si sono degnati di venire 1 ora e 30 minuti dopo la prima (di 50) telefonate, ossia quando avevamo già messo il cane in sicurezza, prendendolo con la forza e scappando, facendoci inseguire mentre una volontaria si era nascosta nei bagni di uno stabilimento balneare insieme al cucciolo", denuncia l'animalista.

L'appello

"Successivamente grazie all'arrivo di Ilaria Daddi, un'altra volontaria, siamo riusciti a mettere il cane in auto e portarlo al sicuro presso la sezione della Lega del Cane di Salerno. Nonostante tutto, un'altra vita è stata messa in salvo", ha concluso Riccio che ha fornito anche dei filmati alle forze dell'ordine per far acciuffare l'uomo. Il criminale, pare, stia ancora girando per canili in cerca di cani da adottare. Massima allerta, dunque, per evitare che il responsabile della tentata uccisione del cagnolino possa mietere nuove vittime.