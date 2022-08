Giffoni Valle Piana, vigili del fuoco e polizia locale salvano un cane finito in un dirupo

Un cane randagio finito sul fondo di un dirupo è stato salvato dalla polizia locale di Giffoni Valle Piana in via Polongone.

L'intervento

I caschi bianchi, nel corso di un forte temporale, hanno notato la presenza di un cane in fondo ad un dirupo. Impossibilitati a raggiungere il luogo in cui si trovava il malcapitato animale, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco, i quali, giunti sul posto, hanno messo in salvo il cane. Le sue condizioni sono buone, anche se sono state notate difficoltà nella deambulazione. Per questo motivo il cane è stato trasportato in un canile sanitario per ricevere le cure necessarie.