Setter cade in un dirupo durante una battuta di caccia: il proprietario allerta i vigili del fuoco, salvato

E' stato salvato nel primo pomeriggio di oggi, un Setter finito in un dirupo, in località Madonna di Loreto di Calvanico. Le squadre di Mercato San Severino, con il supporto dei reparti speciali dei vigili del fuoco speleo alpini fluviali, si sono recati sul posto per recuperare l'amico di zampa.

Ad allertare i caschi rossi, il cacciatore proprietario del Setter che è stato recuperato con una calata di corde ed affidato al proprietario, per farlo sottoporre, poi, ai controlli veterinari del caso.