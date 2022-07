Randagismo, interrogazione parlamentare: "Risolvere criticità nel salernitano"

Interrogazione parlamentare al ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla questione randagismo. A presentarla la deputata del Movimento Cinque Stelle Francesca Flati, membro dell'intergruppo animali.

Sul territorio

"Sono stata a Salerno e a Nocera Inferiore per vedere da vicino come si sta affrontando il tema del randagismo dopo aver ricevuto segnalazioni su delle criticità in merito alle sterilizzazioni" afferma la deputata: "Per questo ho anche presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro della Salute. I cittadini, infatti, ci avevano fatto sapere che, a causa della mancanza di anestetici e farmaci, era stato sospeso il servizio di sterilizzazione, con ovvie ripercussioni sul fenomeno del randagismo. Ho quindi visitato l'Asl Veterinaria di Serre, dove ci hanno assicurato che l'emergenza è ormai alle spalle e dove, inoltre, si sta creando un ospedale per cani e gatti che sarà operativo entro la fine di quest'anno. Con l'occasione, ho fatto visita anche a realtà virtuose, da prendere ad esempio per tutta Italia nella gestione di rifugi e nella cura dei nostri amici a 4 zampe, come il canile municipale di Salerno e il canile di Nocera Inferiore".

Le priorità

Due le priorità ritenute "non rinviabili" dall'esponente pentastellata: "Prima di tutto la necessità censire la popolazione di cani e gatti e di mettere in atto massicce campagne di sterilizzazione, che coinvolgano anche i proprietari privati. Le cucciolate casalinghe, infatti, sono ormai una delle principali cause del fenomeno del randagismo. In secondo luogo, la necessità di promuovere campagne di sensibilizzazione e azioni che possano finalmente porre fine alla vergognosa pratica dell'abbandono. Proprio per questo, una delle previsioni inserite nella proposta di legge che porta la mia prima firma, equipara i proprietari di animali maschi e femmine non sterilizzati, agli allevatori amatoriali. Allo stesso tempo, uno dei pilastri su cui si fonda la proposta di legge, è l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli animali d'affezione, che finalmente sta diventando realtà. Inoltre, affinché tutte le strutture possano sempre più assomigliare a quelle che ho visitato nei giorni scorsi, la proposta di legge prevede anche la massima trasparenza sulla gestione dei rifugi, comprese le attività che coinvolgono le adozioni. Continuerò a seguire la questione, finché non ci sarà un reale cambiamento e saranno garantiti tutti i diritti degli animali".