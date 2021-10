Senza cibo, nè cure: salvati 9 cani a Giffoni, denunciata una donna per maltrattamenti

In azione i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana che hanno sequestrato 9 cani vittime di maltrattamento. Il controllo è scattato a seguito di segnalazione inoltrata ai carabinieri dalla cittadinanza, segnalazione che lamentava le condizioni di detenzione inadeguata di un significativo numero di cani. La verifica condotta con l’ausilio di personale medico-veterinario dell’Asl di Giffoni Valle Piana ha consentito di accertare che in località “Sardone”, nove cani, taluni di razza Corso e altri meticci, erano detenuti in condizioni non idonee giacché gli esemplari si presentavano emaciati e denutriti, con sintomi di atrofia muscolate e debolezza e qualcuno con evidenti lesioni cutanee.

Il blitz

I box di contenimento realizzati con reti metalliche e lamiere o teli frangisole utilizzati quali tettoia, sono risultati inadeguati per garantire sufficiente riparo dagli agenti atmosferici e dalle intemperie. Le condizioni igieniche dei box erano carenti e non vi era traccia di mangime, né di contenitori e la presenza di escrementi sparsi, taluni rinsecchiti, ha evidenziata inoltre la carenza di una ordinaria pulizia e manutenzione. Gli accertamenti condotti dai militari e dal personale sanitario sugli esemplari hanno consentito di individuare il proprietario dei cani, una giovane donna, che è stata denunciata per il reato di maltrattamento animali. I cani sono stati sequestrati. In corso l’individuazione di associazioni animaliste e canili che possano prendersi cura dei nove amici di zampa.