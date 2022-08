Si perde nei boschi a Cannalonga: ritrovato cercatore di funghi

Ore di apprensione, ieri sera, verso le 22, a Cannalonga dove sono state attivate le ricerche per ritrovare un uomo che si era smarrito sulle montagne. A contattare i vigili del fuoco è stato un amico, con il quale era uscito per cercare funghi e che non aveva fatto più ritorno all’automobile.

I soccorsi

La sala operativa immediatamente ha messo in campo tutta la procedura di ricerca persona inviando sul posto: la squadra del vicino distaccamento di Vallo della Lucania; la sala operativa mobile, per istituire il posto di comando avanzato in prossimità del punto di ultimo avvistamento dell’uomo;

il personale del reparti speciali.Stanotte, alle 4 circa, il malcapitato è stato ritrovato su un sentiero, nel comune di Rofrano, in quanto stava già tornando verso la propria vettura. Ma è stato trasportato comunque all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure e i controlli medici del caso.