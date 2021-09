Un uomo scompare in canoa: è stato ritrovato in Cilento

Aveva pianificato una escursione e si era allontanato a bordo di una canoa gonfiabile. Poi aveva fatto perdere le proprie tracce, in mare aperto, a Marina di Camerota. Un uomo di 47 anni, campano, è stato ritrovato dopo una notte di ricerche.

I dettagli

L'allarme è stato lanciato dalla compagna, che si trovava in Molise e ha contattato il numero di emergenza in mare. L'escursione doveva durare 4 giorni: un viaggio in solitaria a bordo della canoa. Marina di Camerota era base di partenza ma poi l'uomo è scomparso. Per le ricerche è stata impegnata l’unità SAR classe 800 dell’Ufficio Locala Marittimo di Marina di Camerota, più un gommone. La canoa è stata rintracciata stamattina, all’interno dell’insenatura di Cala Bianca.