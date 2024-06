Cantiere abusivo a Capaccio: due denunce, i controlli continuano

Controlli serrati da parte della Polizia Municipale a Capaccio Paestum: è stato scovato un cantiere per la realizzazione di un fabbricato senza le autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali previste. Accertato, in particolare, un piccolo ampliamento di volume e superfice dell’unità abitativa al primo piano, nonchè un ampliamento al secondo piano, una scala di accesso a quest’ultimo in disegno difforme rispetto alle previsioni e una diversa tipologia strutturale dell’ampliamento al secondo piano.

Riscontrati dagli agenti anche elementi di rischio per la sicurezza degli operai: i caschi bianchi, dunque, hanno provveduto all’apposizione dei sigilli al cantiere. Le proprietarie dell'immobile sono state denunciate per violazione del Testo Unico sull’Edilizia.