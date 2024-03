Foce dell'Irno: in corso le indagini propedeutiche alla realizzazione del nuovo albergo

Come noto, rientra nell’area programmata 1B destinata a servizi alberghieri, uffici e negozi la zona alla foce del fiume Irno, dove è stato allestito nei giorni scorsi il cantiere che porterà alla realizzazione di una struttura alberghiera. In corso le indagini geologiche strumentali propedeutiche al progetto, cui seguirà la fase di progettazione definitiva e quindi quella di costruzione.

Traffico e disagi in città, intanto, per i posti auto "perduti" e l'area di sosta ridotta per i lavori.