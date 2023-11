Assemblea pubblica per chiedere lo sblocco del cantiere “Più Europa” di Battipaglia. A convocarla, per mercoledì 15 novembre, i sindacati Cgil, Cisl, Unsa e Usb. Alla base della protesta la richiesta di sbloccare il cantiere e di attivare il sovrappasso ferroviario affinché l’opera possa essere utilizzata allo scopo immaginato in fase di progetto.